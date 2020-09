Contagi COVID in aumento in Italia, ma Speranza è ottimista (Di giovedì 24 settembre 2020) In Europa Contagi in crescita e nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1640 nuovi casi. Nessuna delle nostre regioni, nelle ultime 24 ore, è stata a zero Contagi. C’è chi teme un nuovo lockdown ma sembra non essere nelle intenzioni del governo blindare nuovamente il Paese. Contagi in aumento Il Ministro Roberto Speranza, rispondendo ad un’interrogazione sui test veloci chiarisce che: “Nella battaglia per contenere il virus l’utilizzo appropriato dei test è una delle leve essenziali. Ad oggi il ‘gold standard’ riconosciuto è il tampone molecolare classico. Noi abbiamo settimana dopo settimana rafforzato le capacità Italiane di testare, siamo arrivati ormai alla ... Leggi su pensioniefisco (Di giovedì 24 settembre 2020) In Europain crescita e nelle ultime 24 ore insono stati registrati 1640 nuovi casi. Nessuna delle nostre regioni, nelle ultime 24 ore, è stata a zero. C’è chi teme un nuovo lockdown ma sembra non essere nelle intenzioni del governo blindare nuovamente il Paese.inIl Ministro Roberto, rispondendo ad un’interrogazione sui test veloci chiarisce che: “Nella battaglia per contenere il virus l’utilizzo appropriato dei test è una delle leve essenziali. Ad oggi il ‘gold standard’ riconosciuto è il tampone molecolare classico. Noi abbiamo settimana dopo settimana rafforzato le capacitàne di testare, siamo arrivati ormai alla ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 1.392 nuovi contagi e 14 morti #covid - Adnkronos : #Covid, Johnson: 'Più contagi dell'Italia perché amiamo la libertà' - TuttoMercatoWeb : Incredibile Al-Hilal. In campo in Champions con 3 portieri a causa dei contagi da Covid-19 - erregi69 : Coronavirus, Spagna: più di 31mila morti. In Germania oltre 2mila nuovi contagi. India, muore ministro per Covid-19 - corrmezzogiorno : #Bari Covid, 89 nuovi contagi in Puglia Accertati altri 2 decessi (583 totali)|Tabella -