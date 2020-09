Ci sarà un Samsung Galaxy Fan Edition ogni anno, parola del colosso di Seul (Di giovedì 24 settembre 2020) Adesso che il Samsung Galaxy S20 Fan Edition è stato presentato cosa pensate potrebbe accadere alla linea dei Samsung Galaxy Fan Edition? La risposta è arrivata direttamente da ‘SamMobile‘, visto che sembra essere intenzione del colosso di Seul proporre tali varianti dei propri top di gamma ogni anno, offrendo le principali caratteristiche dei propri portabandiera a prezzi più accessibili. Non sappiamo se il discorso verrà o meno esteso alla serie Note, dato che il Samsung Galaxy Note 20 quest’anno può già configurarsi di suo come la versione FE del Note 20 Ultra. In ogni caso è bene ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Adesso che ilS20 Fanè stato presentato cosa pensate potrebbe accadere alla linea deiFan? La risposta è arrivata direttamente da ‘SamMobile‘, visto che sembra essere intenzione deldiproporre tali varianti dei propri top di gamma, offrendo le principali caratteristiche dei propri portabandiera a prezzi più accessibili. Non sappiamo se il discorso verrà o meno esteso alla serie Note, dato che ilNote 20 quest’può già configurarsi di suo come la versione FE del Note 20 Ultra. Incaso è bene ...

HDblog : Samsung Galaxy: la FE o Fan Edition sarà un appuntamento regolare - tomvlinsonisart : ja ma forse essendo il samsung sarà l’altro numero JA PER FORZA - infoitscienza : Samsung annuncia che ci sarà una 'Fan Edition' di ogni nuovo top di gamma d'ora in poi (con 3 upgrade garantiti) - seholsem : Tutti scrivono che il nuovo samsung s20 FE avrà l'exynos sul modello 4g e lo snapdragon su quello 5g. Sul sito però… - alessia01003152 : RT @BTS_italia_twt_: [INFO] L'evento #Samsung, con la partecipazione dei #BTS, sarà trasmesso in diretta domani, 23 settembre, alle 16:00… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà Samsung Huawei batte Samsung e Apple nella vendita di smartphone Corriere della Sera