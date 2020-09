Aumento Pensioni di invalidità 2020 al via: ecco la circolare Inps. Tempi, modalità, istruzioni (Di giovedì 24 settembre 2020) La tanto attesa circolare operativa Inps che dà effettivamente il via all’Aumento Pensioni di invalidità 2020 è arrivata nella serata del 23 agosto. Era il provvedimento che tutti attendevano, per capire come sarebbero stati erogati gli aumenti e soprattutto da quando. Si tratta della circolare Inps 107 del 23 settembre e fornisce dettagli e chiarimenti su chi percepirà l’Aumento, da quando, l’importo e le modalità di pagamento. Un Aumento disposto per effetto del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), in applicazione della recente sentenza della Corte costituzionale. Sul punto, intanto, è stata ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 24 settembre 2020) La tanto attesaoperativache dà effettivamente il via all’di invaliditàè arrivata nella serata del 23 agosto. Era il provvedimento che tutti attendevano, per capire come sarebbero stati erogati gli aumenti e soprattutto da quando. Si tratta della107 del 23 settembre e fornisce dettagli e chiarimenti su chi percepirà l’, da quando, l’importo e le modalità di pagamento. Undisposto per effetto del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/, convertito con modificazioni in L. n. 77/), in applicazione della recente sentenza della Corte costituzionale. Sul punto, intanto, è stata ...

luigidiceglie1 : RT @DonatoDiLella: Per l'aumento al '#milione' delle pensioni di inabilità civile e da lavoro occorre presentare domanda, @InasCisl. https… - DonatoDiLella : Per l'aumento al '#milione' delle pensioni di inabilità civile e da lavoro occorre presentare domanda, @InasCisl. - francescamir48 : RT @campaninimarco: Record! Nel giorno del mio compleanno l'#Inps fa uscire la circolare che spiega come fare domanda per ottenere l'aumen… - salidaparallela : RT @campaninimarco: Record! Nel giorno del mio compleanno l'#Inps fa uscire la circolare che spiega come fare domanda per ottenere l'aumen… - campaninimarco : @magicaGrmente22 -