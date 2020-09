Aumentano i problemi per i Democratici, mentre Trump compra sempre più cinese (Di giovedì 24 settembre 2020) Biden, Despacito Se si avrà voglia, prima dell’incoronazione di Donald Trump e della nomina a viceré di Ivanka Trump – può succedere, e in vari modi – di capire i motivi della sconfitta di Joe Biden, si penserà a quanto ha dato per scontati gli elettori ispanici o Latinx, o cittadini di origine latinoamericana. Biden ha partecipato a un solo evento dedicato a loro. È andato al microfono davanti a una platea portoricana, ha tirato fuori il telefono e ha messo la canzone reggaeton Despacito tentando di muoversi a ritmo. L’iniziativa è stata considerata paternalista, un pochino razzista, soprattutto uno dei suoi più classici momenti imbarazzanti, o cringe. Ora Biden viene accusato di ignorare i latini, di dare per scontati gli afroamericani, di occuparsi solo dei bianchi che votavano ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 settembre 2020) Biden, Despacito Se si avrà voglia, prima dell’incoronazione di Donalde della nomina a viceré di Ivanka– può succedere, e in vari modi – di capire i motivi della sconfitta di Joe Biden, si penserà a quanto ha dato per scontati gli elettori ispanici o Latinx, o cittadini di origine latinoamericana. Biden ha partecipato a un solo evento dedicato a loro. È andato al microfono davanti a una platea portoricana, ha tirato fuori il telefono e ha messo la canzone reggaeton Despacito tentando di muoversi a ritmo. L’iniziativa è stata considerata paternalista, un pochino razzista, soprattutto uno dei suoi più classici momenti imbarazzanti, o cringe. Ora Biden viene accusato di ignorare i latini, di dare per scontati gli afroamericani, di occuparsi solo dei bianchi che votavano ...

