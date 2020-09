Ares Gate, lo scandalo si allarga: parlano anche Grimaldi, Brilli e De Sio (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo le dichiarazioni di Adua e Massimiliano al GFVip, si fa ancora più intricata la situazione inerente all’Ares Gate. Grande Fratello Vip (fonte foto: Facebook, @grandefratello)Ormai sembra abbastanza chiaro, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra facevano parte di una setta. Per il momento ciò che i due attori hanno rivelato è molto poco tanto che non si comprende quali siano le reali dinamiche in cui sono stati coinvolti. Di certo però si tratta di qualcosa di davvero grave perché in base a ciò che hanno detto esisteva o esiste ancora un’agenzia che spingeva i propri attori con: manipolazioni psicologiche, richieste di prestazioni sessuali fino ad arrivare a chiedere di fingere flirt con qualche collega. Pare, inoltre, che anche il suicidio di Teodosio Losito, ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo le dichiarazioni di Adua e Massimiliano al GFVip, si fa ancora più intricata la situazione inerente all’. Grande Fratello Vip (fonte foto: Facebook, @grandefratello)Ormai sembra abbastanza chiaro, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra facevano parte di una setta. Per il momento ciò che i due attori hanno rivelato è molto poco tanto che non si comprende quali siano le reali dinamiche in cui sono stati coinvolti. Di certo però si tratta di qualcosa di davvero grave perché in base a ciò che hanno detto esisteva o esiste ancora un’agenzia che spingeva i propri attori con: manipolazioni psicologiche, richieste di prestazioni sessuali fino ad arrivare a chiedere di fingere flirt con qualche collega. Pare, inoltre, cheil suicidio di Teodosio Losito, ...

pablito855 : @MauryKostanzo Diciamo che la d’Urso è aiutata dall’ares gate? Oggettività.. questa sconosciuta - withbaconplease : Stavo aggiornando come sempre la mia amica rimasta a NY sul trash italiano e nello specifico l’Ares gate e lei mi r… - valentinadigrav : RT @tempoweb: Le rivelazioni che fanno tremare il mondo dello spettacolo #gfvip #aresgate #ares #aduadelvesco #massimilianomorra #23settemb… - merye_91 : RT @Iperborea_: Il #GFVIP, l'Ares Gate, tutto il trash, sono riusciti a farmi provare zero hype per Temptation Island stasera, sinceramente… - icarvsplume : RT @GiusCandela: GRIMALDI: 'STO MOLTO MALE, NON VOGLIO PARLARNE ORA'. BRILLI: 'SONO STATA ELIMINATA DA UN GIORNO ALL'ALTRO. C'ERANO PERSONE… -