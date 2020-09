Leggi su dire

(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato l’ordinanza con cui si consente, in considerazione delle disposizioni normative attualmente vigenti, la partecipazione del pubblico, entro il limite di 1.000 spettatori all’aperto, agli incontri di calcio Roma-Juventus di domenica 27 settembre e Lazio-Inter di domenica 4 ottobre. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica- si legge nella nota- la presenza di pubblico sarà consentita solo presso i settori in grado di assicurare la permanenza delle persone presso la postazione seduta pre-assegnata per l’intera durata dell’evento. Gli organizzatori dovranno garantire il contingentamento ed il controllo degli ingressi e un’apposita segnaletica sui posti non utilizzabili. Sarà obbligatorio inoltre far rispettare un distanziamento minimo tra le sedute assegnate affinché tra uno spettatore e l’altro vi sia frontalmente e lateralmente, almeno 1 metro e assicurare la presenza di prodotti per l’igiene delle mani per gli spettatori e per il personale, in più punti dello stadio. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Anche l’Olimpico riapre ai tifosi: 1.000 spettatori per Roma-Juve e Lazio-Inter Ecco il ‘killer’ anti Covid che sanifica l’aria col plasma freddo: può servire per scuole e ospedali Caso Gregoretti, la difesa di Salvini: “Nessun sequestro, a bordo due scafisti” Per le imprese 4 milioni di euro per la formazione digitale VIDEO | Pregliasco: “Evitare coinfezione influenza-covid, la vaccinazione protegge” La Lega di Salvini crolla, Romanella no: eletto il consigliere nella bufera per gli audio su WhatsApp