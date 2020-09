Abusi su minore nel Casertano, ex prete condannato a nove anni (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Il gip del Tribunale di Napoli Nord Vera Iaselli ha condannato a nove anni di reclusione l’ex sacerdote di una parrocchia di Trentola Ducenta (Ce) ritenuto colpevole di Abusi ai danni di una minore. L’ex prete è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Aversa (Caserta) l’8 novembre 2019. La piccola vittima, che partecipava assiduamente alle attività parrocchiali, confermò, nel corso dell’incidente probatorio, gli Abusi subiti dal prete. Le indagini scattarono dopo una comunicazione della Diocesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Il gip del Tribunale di Napoli Nord Vera Iaselli hadi reclusione l’ex sacerdote di una parrocchia di Trentola Ducenta (Ce) ritenuto colpevole diai ddi una. L’exè stato arrestato dalla Polizia di Stato di Aversa (Caserta) l’8mbre 2019. La piccola vittima, che partecipava assiduamente alle attività parrocchiali, confermò, nel corso dell’incidente probatorio, glisubiti dal. Le indagini scattarono dopo una comunicazione della Diocesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il gip del Tribunale di Napoli Nord Vera Iaselli ha condannato a nove anni di reclusione l'ex sacerdote di una parrocchia di Trentola Ducenta (Caserta) ritenuto colpevole di abusi ai danni di una mino ...

Il gip del Tribunale di Napoli Nord Vera Iaselli ha condannato a nove anni di reclusione l'ex sacerdote di una parrocchia di Trentola Ducenta (Caserta) ritenuto colpevole di abusi ai danni di una mino ...