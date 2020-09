Xbox Series X S come PS5 | è ancora caos pre-order negli USA

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Le premesse erano buone, l'orario preciso di apertura dei pre-era stato annunciato chiaramente e ci si aspettava una giornata più tranquilla di quelle vissute dalla concorrenza. Evidentemente la "domanda da record" è stata così da record da rovinare tutto e generare un altropre-soprattuttoUSA, l'ennesimo di questo periodo.Dopo i problemi di PS5 e ilin casa Nvidia, ancheX eS sono al centro di diverse segnalazioni e critiche per la difficile gestione dei pre-che per un motivo o per l'altro non sono andati di certo liscil'olio. Code infinite e apparentemente impossibili da superare, comunicazioni di sold out quando in ...