Xbox Series X o Xbox One X? La confusione dei fan avrebbe fatto aumentare del 400% le vendite del 'vecchio' modello (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo che i preordini per Xbox Series X sono stati aperti ieri ​​22 settembre, Amazon ha riferito che le vendite per la precedente console, Xbox One X, sono aumentate del 400%, probabilmente a causa del fatto che i consumatori stanno confondendo i nomi.Da quando Microsoft ha annunciato il nome Xbox Series X, e successivamente Series S, la società ha ricevuto critiche da numerosi consumatori sul fatto che i nomi siano troppo confusi, date le loro somiglianze con One X e One S.Oggi è stato riferito che le vendite di Xbox One X sono salite alle stelle su Amazon, con molti che attribuivano tale

