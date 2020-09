Xbox acquisisce SEGA? La possibile prossima mossa di Microsoft è l'ultimo fenomeno della rete (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l'annuncio bomba dell'acquisizione di ZeniMax, società madre di Bethesda, Microsoft sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi e l'obiettivo rimane quello di ingrandire sempre di più la famiglia di studi Xbox.Recentemente sono emersi diversi rumor sulle possibili prossime acquisizioni, si è parlato di Asobo Studio, di Dontnod e, ora, sembra che il colosso di Redmond abbia puntato anche SEGA.Le indiscrezioni sull'acquisizione di SEGA sono abbastanza discutibili e si basano su indizi scovati dagli utenti in rete. Ad esempio, Microsoft ha da poco svelato dei nuovi controller per Xbox Series X/S con una colorazione bianco e blu che i fan hanno subito associato a SEGA. Altri credono che la scritta "Still iconic" ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l'annuncio bomba dell'acquisizione di ZeniMax, società madre di Bethesda,sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi e l'obiettivo rimane quello di ingrandire sempre di più la famiglia di studi.Recentemente sono emersi diversi rumor sulle possibili prossime acquisizioni, si; parlato di Asobo Studio, di Dontnod e, ora, sembra che il colosso di Redmond abbia puntato anche.Le indiscrezioni sull'acquisizione disono abbastanza discutibili e si basano su indizi scovati dagli utenti in. Ad esempio,ha da poco svelato dei nuovi controller perSeries X/S con una colorazione bianco e blu che i fan hanno subito associato a. Altri credono che la scritta "Still iconic" ...

