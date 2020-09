Wesley Hoedt vuole tornare alla Lazio: i dettagli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Wesley Hoedt spinge per ritornare alla Lazio. Già nei giorni scorsi si parlava di un possibile rientro a Roma del difensore olandese; il Southampton e la società capitolina stanno dialogando. Non c’è ancora un accordo definitivo ma molto probabilmente il giocatore vestirà nuovamente la maglia biancoceleste. Hoedt quando era un giocatore della Lazio Hoedt, valore aggiunto in zona difensiva Inzaghi può tirare un altro sospiro di sollievo perchè finalmente la zona più critica del campo e cioè la difesa, sta acquisendo nuovi giocatori. Con l’arrivo di Fares e ora probabilmente, anche di Hoedt, Inzaghi avrà a disposizione diversi cambi. Il difensore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 settembre 2020)spinge per ri. Già nei giorni scorsi si parlava di un possibile rientro a Roma del difensore olandese; il Southampton e la società capitolina stanno dialogando. Non c’è ancora un accordo definitivo ma molto probabilmente il giocatore vestirà nuovamente la maglia biancoceleste.quando era un giocatore della, valore aggiunto in zona difensiva Inzaghi può tirare un altro sospiro di sollievo perchè finalmente la zona più critica del campo e cioè la difesa, sta acquisendo nuovi giocatori. Con l’arrivo di Fares e ora probabilmente, anche di, Inzaghi avrà a disposizione diversi cambi. Il difensore ...

