Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 23 settembre: Nicola dona una rosa a Gemma (Di mercoledì 23 settembre 2020) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, lo storico dating show Mediaset condotto e ideato da Maria De Filippi. Infatti, oggi pomeriggio alle 14.45 circa su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento settimanale. Come accade da ben tre settimane, il pubblico da casa avrà modo di vedere il Trono classico e over insieme. Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News rivelano che in studio Nicola Vivarelli chiederà scusa alla sua ex Gemma Galgani. Ma non è finita qui, infatti anche Armando Incarnato sarà al centro dell’attenzione per il suo interesse nei confronti di una giovane corteggiatrice. Come finirà? Per saperlo vi consigliamo di leggere l’intero ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 23 settembre 2020) Terzo appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, lo storico dating show Mediaset condotto e ideato da Maria De Filippi. Infatti,pomeriggio alle 14.45 circa su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento settimanale. Come accade da ben tre settimane, il pubblico da casa avrà modo di vedere il Trono classico e over insieme. Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News rivelano che in studioVivarelli chiederà scusa alla sua exGalgani. Ma non è finita qui, infatti anche Armando Incarnato sarà al centro dell’attenzione per il suo interesse nei confronti di una giovane corteggiatrice. Come finirà? Per saperlo vi consigliamo di leggere l’intero ...

gualtierieurope : Alla Celebrazione della Festa di #SanMatteo, patrono della @GDF. Una bella occasione per ricordare l’importanza del… - GiuliaGrilloM5S : Rosario #Livatino stava andando in tribunale quando fu vittima di un agguato mafioso. Così, trent’anni fa, il giova… - matteosalvinimi : Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto dras… - PatriziaTenda : #colazione con Edoardo Albinati: Per i maschi, il modo più semplice per dimostrare di esserlo è disprezzare la femm… - jhainley1 : RT @Giu_Fabiana: ' non te scurdà '.......... pe non dimenticare 1.500.000 circa tra uomini e donne passati per l'inferno intero , privati d… -