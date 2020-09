Uomini e Donne a tutto doppio senso Gemma | Si è allungato E Tina salta sulla sedia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 settembre 2020), il dating show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, aa luci rosse: "L'ha presa da dietro e si". ProtagonistaGalgani.Galgani, 71 anni, non conosce calo ormonale. Brama un uomo, anela baci profondi, sogna talami lussuriosi. Sta frequentando Paolo, 62 anni, da tre settimane, ma ritiene che la trascuri già. Cio; non le manda 100.000 messaggi al giorno e una volta non l'ha portata fuori. Paolo; scazzato però resiste: "Ho una vita, non mi potevo fermare quella sera. Non mi fare queste menate. Non sono qui per prenderti in giro, diamoci tempo".non si ...