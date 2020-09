Temptation Island | Speranza a pezzi per Alberto | “per me può bastare”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Lacrime e tristezza per, il programma condotto da Alessia Marcuzzi: cuore spezzato per quanto accaduto trae Nunzia(fonte foto: Instagram, @official)Nuovo appuntamento ricco di emozioni e colpi di scena per, seguitissimo ed amato docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5: a spiazzare i fan le parole e l’atteggiamento di, conin lacrime e con il cuore a. Si entra nel vivo nell’appassionante viaggio tra i sentimenti intrapreso tra le coppie, che hanno deciso di mettere alla prova la ...

repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - HuffPostItalia : Alberto Angela torna col suo 'Ulisse' e batte 'Temptation Island' - SUNSHARRY94 : e dopo aver silenziato l'hashtag del grande fratello oggi passo a quello di temptation island - Emanuele_Cecala : - Ma perché 2 persone, evidentemente troppo diverse tra loro, che la pensano all'opposto su tutto, fingono di stare… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

La seconda puntata di "Temptation Island" ha messo a dura prova la relazione di Carlotta e Nello, provocando in entrambi reazioni contrastanti. "Io penso che Nello non sia più innamorato, secondo me è ...Tra le coppie protagoniste della seconda puntata di Temptation Island quella formata da Speranza e Alberto. Ecco cosa è successo Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la seconda puntata di Temptation ...