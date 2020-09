Spadafora non ha dubbi: “Pronto nuovo protocollo per riaprire gli stadi” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Anche gli stadi stanno tornando a riaprirsi dopo la grave emergenza Coronavirus. Attualmente i posti sono limitati e non vi è ancora un accesso aperto a tutti gli spettatori, ma la situazione potrebbe cambiare in futuro.caption id="attachment 942159" align="alignnone" width="594" Spadafora (Getty Images)/captionprotocolloNel corso di un question time alla Camera, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha voluto precisare quali saranno i prossimi passi in avanti: "Domani dovrebbe essere approvato all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni un nuovo protocollo per una graduale riapertura degli stadi, che poi verrà sottoposto venerdì al Comitato tecnico scientifico per la riapertura graduale e in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non solo del calcio. L'obiettivo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Anche gli stadi stanno tornando a riaprirsi dopo la grave emergenza Coronavirus. Attualmente i posti sono limitati e non vi è ancora un accesso aperto a tutti gli spettatori, ma la situazione potrebbe cambiare in futuro.caption id="attachment 942159" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionNel corso di un question time alla Camera, il Ministro dello Sport Vincenzoha voluto precisare quali saranno i prossimi passi in avanti: "Domani dovrebbe essere approvato all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni unper una graduale riapertura degli stadi, che poi verrà sottoposto venerdì al Comitato tecnico scientifico per la riapertura graduale e in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non solo del calcio. L'obiettivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora non Il mondo dello sport boccia la riforma (ma Spadafora non si arrende) la Repubblica Riapertura stadi, Spadafora annuncia il nuovo protocollo

Spadafora non ha dubbi: “Pronto nuovo protocollo per riaprire gli stadi”

