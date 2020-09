"Se fosse caduto un dente...". Clamoroso Mentana: irrompe sulla rissa Berlinguer-Corona, un (pesante) messaggio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Enrico Mentana irrompe sullo scontro tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona che ha fatto a dir poco scalpore. A #Cartabianca lo scrittore ha perso le staffe, rivolgendosi così alla compagna di avventura: “Conduci da sola, gallina!”. Il tutto perché la Berlinguer giustamente lo ha redarguito perché stava cercando di fare pubblicità esplicita ad un hotel, cosa che non è ovviamente permessa. “Ieri sera - commenta Mentana - all'indomani delle elezioni, si incrociavano commenti e valutazioni sui risultati nei due talk di La7 e Rai3, con molti spunti di riflessione. Ma se oggi seguite sui social le discussioni che ne sono scaturite, scoprirete che si parla solo degli scontri verbali, privi di attinenza con confronto sul voto”. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Enricosullo scontro tra Biancae Mauroche ha fatto a dir poco scalpore. A #Cartabianca lo scrittore ha perso le staffe, rivolgendosi così alla compagna di avventura: “Conduci da sola, gallina!”. Il tutto perché lagiustamente lo ha redarguito perché stava cercando di fare pubblicità esplicita ad un hotel, cosa che non è ovviamente permessa. “Ieri sera - commenta- all'indomani delle elezioni, si incrociavano commenti e valutazioni sui risultati nei due talk di La7 e Rai3, con molti spunti di riflessione. Ma se oggi seguite sui social le discussioni che ne sono scaturite, scoprirete che si parla solo degli scontri verbali, privi di attinenza con confronto sul voto”. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : fosse caduto Accusati di rapina e lesioni dopo una lite davanti alla discoteca - La Guida LaGuida.it Enrico Mentana sulla rissa Berlinguer-Corona: "Se fosse caduto un dente... si parla solo di scontri verbali"

“Se poi a qualcuno fosse caduto un dente o scappata una parolaccia - ha aggiunto Mentana - l’episodio avrebbe oscurato anche questi duelli. Così il dibattito pubblico lentamente muore”.

