“Scissione nel M5s? Il rischio c’è Alcune scelte ‘amicali’ interne ci hanno penalizzato” | ammette la Ruocco

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Referendum a parte, se è vero che in ‘teoria’ le Regionali fra centrosinistra e centrodestra si sono rivolte ‘equamente’ (anche se a ‘conti fatti’ il centrodestra ora gestisce 15 regioni su 20!), in realtà l’appena conclusa tornata elettorale almeno su un punto è stata abbastanza eloquente: la disfatta del. Un fallimento totale per il quale, seppure minimizzato in apparenza, all’interno urge quanto prima un cambio di rotta per evitare l’estinzione dalla scena politica. Ne è cosciente, e ne ha parlato con l’agenzia di stampa AdnKronos Carla, deputata pentastellata, sulla poltrona della presidenza della Commissione d’inchiesta sul sistema bancario. “Da sempre ho perorato la causa della valorizzazione delle qualità, questa sarebbe dovuta ...