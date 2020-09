Salvini sotto il fuoco amico. “Non sa guidare coalizione, sua demagogia miglior puntello a Conte” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – Matteo Salvini è (ancora) il leader del centrodestra e in questa ultima tornata elettorale ci ha più di tutti messo la faccia, nelle piazze e nei selfie, con una sovraesposizione à la Berlusconi dei tempi d’oro. Ecco perché dopo la sconfitta in Toscana, Campania e Puglia nella coalizione scoppiano i mal di pancia e fioccano le critiche per il segretario della Lega, che ha cercato di fare delle regionali una sorta di referendum sulla sua leadership. Anche perché l’ex ministro dell’Interno per primo ha messo in evidenza gli errori compiuti dal centrodestra al sud, dando la stura alle critiche interne alla coalizione. Toti: “Salvini non è in grado di gestire la coalizione” Il governatore della Liguria Giovanni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – Matteoè (ancora) il leader del centrodestra e in questa ultima tornata elettorale ci ha più di tutti messo la faccia, nelle piazze e nei selfie, con una sovraesposizione à la Berlusconi dei tempi d’oro. Ecco perché dopo la sconfitta in Toscana, Campania e Puglia nellascoppiano i mal di pancia e fioccano le critiche per il segretario della Lega, che ha cercato di fare delle regionali una sorta di referendum sulla sua leadership. Anche perché l’ex ministro dell’Interno per primo ha messo in evidenza gli errori compiuti dal centrodestra al sud, dando la stura alle critiche interne alla. Toti: “non è in grado di gestire la” Il governatore della Liguria Giovanni ...

