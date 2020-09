Salvini ammette le delusioni: “Al Sud l’offerta del centrodestra non è stata all’altezza. Ma chi ha preso una mazzata epocale è Renzi” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Difficile negare le delusioni in Toscana, Puglia e Campania? E chi le nega”. Il segretario della Lega Matteo Salvini, il leader sconfitto alle Regionali dello scorso weekend, intervistato dal Corriere della sera ammette l’amarezza per i risultati che hanno impedito la tanto invocata spallata al governo. Ma non ci sta a prendersi tutte le responsabilità del fallimento e tira in ballo gli alleati: “Al Sud, in Puglia e in Campania, è stata l’offerta del centrodestra in generale a non essere all’altezza”. E, infine, non si risparmia una frase su Matteo Renzi e la disfatta alle urne di Italia viva: “Lui sì che ha preso una mazzata epocale”. Salvini mentre rivendica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Difficile negare lein Toscana, Puglia e Campania? E chi le nega”. Il segretario della Lega Matteo, il leader sconfitto alle Regionali dello scorso weekend, intervistato dal Corriere della seral’amarezza per i risultati che hanno impedito la tanto invocata spallata al governo. Ma non ci sta a prendersi tutte le responsabilità del fallimento e tira in ballo gli alleati: “Al Sud, in Puglia e in Campania, èl’offerta delin generale a non essere all’altezza”. E, infine, non si risparmia una frase su Matteo Renzi e la disfatta alle urne di Italia viva: “Lui sì che hauna”.mentre rivendica ...

matteorenzi : Salvini ammette che dire no al #Mes significa dire sì alla patrimoniale sui risparmiatori. Secondo me il mojito sta… - clikservernet : Salvini ammette le delusioni: “Al Sud l’offerta del centrodestra non è stata all’altezza. Ma chi ha preso una mazza… - Noovyis : (Salvini ammette le delusioni: “Al Sud l’offerta del centrodestra non è stata all’altezza. Ma chi ha preso una mazz… - caterinacorda1 : RT @simo6608: @BlueSk13s @g_occhionero Quel giorno Salvini cadde in una trappola ben orchestrata da Conte e dal Bilderberg che si era tenut… - Azzurra54227165 : RT @simo6608: @BlueSk13s @g_occhionero Quel giorno Salvini cadde in una trappola ben orchestrata da Conte e dal Bilderberg che si era tenut… -