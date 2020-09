Roma, incendio sul GRA uscita Ardeatina: i dettagli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un grande incendio è scoppiato all’altezza dell’uscita Ardeatina sul Grande raccordo anulare. Da quanto si apprende sta bruciando dalle 12 circa il tetto di un capannone di 500 mq, utilizzato come deposito di surgelati, di un’attività commerciale. A domare le fiamme sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco. In un primo momento il gra era stato chiuso all’altezza del km 48, provocando traffico e disagi. Poco dopo però, secondo quanto riferito dalla Polizia locale, l’incendio è stato spento e tutte le carreggiate riaperte. Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un grandeè scoppiato all’altezza dell’sul Grande raccordo anulare. Da quanto si apprende sta bruciando dalle 12 circa il tetto di un capannone di 500 mq, utilizzato come deposito di surgelati, di un’attività commerciale. A domare le fiamme sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco. In un primo momento il gra era stato chiuso all’altezza del km 48, provocando traffico e disagi. Poco dopo però, secondo quanto riferito dalla Polizia locale, l’è stato spento e tutte le carreggiate riaperte. Ancora da chiarire le cause dell’. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.

emergenzavvf : Dalle ore 16 #vigilidelfuoco impegnati per l’#incendio di rifiuti in una discarica a #Roma, altezza via della Foce… - fanpage : #roma Incendio sul #GRA #23settembre - Rzc______ : RT @romatoday: roma #Ostia, incendiati altri cassonetti. M5s: 'È una battaglia infame. Noi onesti non molliamo' - Rzc______ : RT @romatoday: roma Colonna di fumo invade il #raccordoroma Anulare, chiuso in entrambe le direzioni - italiaserait : Roma, incendio sul GRA uscita Ardeatina: i dettagli -