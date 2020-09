Risultati Coppa Italia LIVE – La Juve Stabia passa | Avellino fuori | il programma completo

(Di mercoledì 23 settembre 2020)– Prende il via l’edizione 2020/2021 della. Si gioca il primo turno, spalmato su due giorni. Tante le partite interessanti, che vedono coinvolte (tra le altre) Catania, Catanzaro e Bari. Le squadre di Serie B entreranno in gioco nel turno successivo e attendono di conoscere le proprie avversarie. Di seguito il22 SETTEMBRE ore 14,30Sudtirol-Latte Dolce 2-1 ore 20,30 Ternana-Albinoleffe 1-2 23 SETTEMBRE ore 15,30 Piacenza-Teramo 1-2 ore 16 Carpi-Casarano 1-3 d.t.s. ore 16,30Alessandria-Sambenedettese 3-2Novara-Gelbison Vallo Lucania 3-1 ore 17Carrarese-Ambrosiana 4-0Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1 Livorno-Pro Patria ...

Ha preso ufficialmente il via, con le gare del primo turno eliminatorio, la Coppa Italia 2020-2021, ovvero la 74ª edizione del torneo. La competizione, che si chiuderà il prossimo 19 maggio 2021, ha ...Esordio con sconfitta in Coppa Italia per l’Avellino ... soltanto 16 poichè Rizzo, D’Angelo e Nikolic non risultano tuttora tesserati. A tali assenze si è aggiunta quella dell’infortunato Laezza.