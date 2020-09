Regionali in Campania: i 50 eletti. De Luca potrà contare su 7 consiglieri, il centrodestra su 11 e il M5S su 7 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si è definito l’elenco completo dei nuovi consiglieri Regionali della Campania. Vincenzo De Luca, governatore rieletto, potrà contare su 32 consiglieri, il centrodestra 11, mentre il M5S su 7. Il Partito democratico avrà a disposizione 8 consiglieri: Maurizio Petracca, Erasmo Mortaruolo, Gennaro Oliviero, Mario Casillo, Loredana Raia, Bruna Fiola, Massimliano Manfredi, Francesco Picarone. Sei seggi per De Luca Presidente: Giovanni Zannini, Vittoria Lettieri, Lucia Fortini, Carmine Mocerino, Paola Raia e Luca Cascone. Italia Viva avrà a disposizione quattro consiglieri: Vincenzo Alaia, Vincenzo Santangelo, Francesco Iovino e Tommaso Pellegrino. All’interno della ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si è definito l’elenco completo dei nuovidella. Vincenzo De, governatore rieletto, potràsu 32, il11, mentre il M5S su 7. Il Partito democratico avrà a disposizione 8: Maurizio Petracca, Erasmo Mortaruolo, Gennaro Oliviero, Mario Casillo, Loredana Raia, Bruna Fiola, Massimliano Manfredi, Francesco Picarone. Sei seggi per DePresidente: Giovanni Zannini, Vittoria Lettieri, Lucia Fortini, Carmine Mocerino, Paola Raia eCascone. Italia Viva avrà a disposizione quattro: Vincenzo Alaia, Vincenzo Santangelo, Francesco Iovino e Tommaso Pellegrino. All’interno della ...

borghi_claudio : Sempre se ho fatto bene i conti la Lega dovrebbe ottenere i primi due consiglieri regionali della sua storia in Campania - you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - you_trend : ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambi… - PupiaTv : Regionali Campania, ecco i 50 consiglieri eletti - - magdulka64 : RT @Virus1979C: in Campania il m5s ha eletto 7 consiglieri regionali, in Puglia 5. -