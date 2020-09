Raggi firma ordinanza per nomina assessore rifiuti Ziantoni

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – La Sindaca di Roma Virginiahato l’con cuiKatiaAssessora aie al Risanamento Ambientale. “Voglio dare il benvenuto in squadra a Katia. In bocca al lupo- ha dichiarato- per quest’incarico cosi’ importante per Roma e i cittadini. Sono certa sapra’ portarlo avanti con tenacia e determinazione”. Alla nuova Assessora sono state attribuite le seguenti deleghe: – Gestione del ciclo dei; -Gestione del materiale post-consumo; -Inquinamenti e risanamento Ambientale; -Indirizzi e iniziative per il contenimento dell’inquinamento acustico, dell’inquinamento derivante da sorgenti elettromagnetiche e per la tutela ...