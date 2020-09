Pensioni di invalidità, aumento e pagamenti in arrivo a fine ottobre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con il decreto di Agosto il governo ha deciso l’aumento degli assegni a 651,51 euro per tutti gli invalidi totali. Ma quando arriveranno i soldi ai beneficiari? Una data precisa finora non è stata ancora fornita. Tuttavia secondo l’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili) i pagamenti dovrebbero essere elaborati con il prossimo mese. La data dovrebbe quindi essere quella del 2 novembre 2020, giorno ufficiale per il pagamento delle Pensioni. Per quanto riguarda gli importi, saranno pagati gli arretrati a partire dal 20 luglio 2020. I ritardi finora registrati – spiegano gli esperti – sono dovuti più che altro all’individuazione della platea dei beneficiari per i quali l’Inps ha dovuto elaborare apposite liste. aumento Pensioni ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con il decreto di Agosto il governo ha deciso l’degli assegni a 651,51 euro per tutti gli invalidi totali. Ma quando arriveranno i soldi ai beneficiari? Una data precisa finora non è stata ancora fornita. Tuttavia secondo l’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili) idovrebbero essere elaborati con il prossimo mese. La data dovrebbe quindi essere quella del 2 novembre 2020, giorno ufficiale per il pagamento delle. Per quanto riguarda gli importi, saranno pagati gli arretrati a partire dal 20 luglio 2020. I ritardi finora registrati – spiegano gli esperti – sono dovuti più che altro all’individuazione della platea dei beneficiari per i quali l’Inps ha dovuto elaborare apposite liste....

