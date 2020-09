Ospina e il dualismo con Meret: "Siamo grandi amici, è un grandissimo portiere" (Di mercoledì 23 settembre 2020) David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della rivalità con Alex Meret: "La prima cosa è il rapporto che ho con lui, abbiamo una grande amicizia. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Daviddel Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della rivalità con Alex: "La prima cosa; il rapporto che ho con lui, abbiamo una grandezia.

cn1926it : Repubblica – #Meret-#Ospina, riprende il dualismo in porta: i dettagli - napolista : Repubblica: Parma-Napoli, Meret in pole su Ospina per la maglia da titolare Resta il dualismo tra i due portieri, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospina dualismo Ospina e il dualismo con Meret: "Siamo grandi amici, è un grandissimo portiere" Tutto Napoli De Maggio: "Meret-Ospina? Preferisco il primo sempre in campo, è un patrimonio italiano!"

Il giornalista Valter De Maggio ha detto la sua in merito al dualismo tra i due portieri di casa Napoli. Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napo ...

Fantacalcio | Portieri, guida all’asta perfetta 2020/21

Una delle scelte più difficili durante l’asta del Fantacalcio è la scelta del portiere, ruolo che può risultare decisivo, soprattutto per chi adotta bonus in caso di clean sheet. Dopo aver dato consig ...

Il giornalista Valter De Maggio ha detto la sua in merito al dualismo tra i due portieri di casa Napoli. Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napo ...Una delle scelte più difficili durante l’asta del Fantacalcio è la scelta del portiere, ruolo che può risultare decisivo, soprattutto per chi adotta bonus in caso di clean sheet. Dopo aver dato consig ...