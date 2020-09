Oggi in TV 23 settembre: film e programmi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi in TV. programmi e film di Oggi pomeriggio, mercoledì 23 settembre 2020: Rai e Mediaset, programmi e film da non perdere, Oggi in TV. Rinnoviamo l’appuntamento con la nostra guida dei programmi televisivi. Scopriamo quali sono le soap, i cartoni e i programmi più avvincenti in questo pomeriggio di metà settimana. Riportiamo, per le fiction: Il paradiso delle signore; Una vita e Il segreto, mentre per i programmi tv più amati: Uomini e Donne e Geo. ViArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 23 settembre 2020)in TV.dipomeriggio, mercoledì 232020: Rai e Mediaset,da non perdere,in TV. Rinnoviamo l’appuntamento con la nostra guida deitelevisivi. Scopriamo quali sono le soap, i cartoni e ipiù avvincenti in questo pomeriggio di metà settimana. Riportiamo, per le fiction: Il paradiso delle signore; Una vita e Il segreto, mentre per itv più amati: Uomini e Donne e Geo. ViArticolo completo: dal blog SoloDonna

Corriere : Coronavirus in Italia, 1.392 nuovi casi e 14 morti in 24 ore: il bollettino del 22 se... - ilfoglio_it : Ecco la vignetta di @makkox nel Foglio di oggi. Qui trovate tutte le altre - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 22 settembre: 1392 positivi e 14 morti. Superati i 300mila contagi dall'inizio d… - PdF_eventi : #Oggi mercoledì #23settembre 2020 dalle 9:15 su - nonnarita50 : RT @MenelaoC: #miRendoContoChe parlo troppo del mare ... ... ma per esorcizzare questa triste e piovosa mattinata autunnale, anche oggi, po… -