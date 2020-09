Nokia 2.4 e 3.4 sono ufficiali: due nuove entry level (Di mercoledì 23 settembre 2020) HMD Global ha annunciato due nuovi smartphone entry level della gamma Nokia: parliamo di Nokia 2.4 e Nokia 3.4. Ecco le loro feature L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 23 settembre 2020) HMD Global ha annunciato due nuovi smartphonedella gamma: parliamo di2.4 e3.4. Ecco le loro feature L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Francesco_ITA94 : Ho visto certe #ios14homescreen e mi è sembrato di tornare agli anni 2007-2008 quando sul Nokia N70 s'installavano… - notmmmarcone : Ma le nuove schermate di iOS14 sono veramente personalizzabili in quel modo orrendo dove si cambiano le icone così… - sanasgurl : Le storie di Twicetagram sono fatte con il nokia o sbaglio - WhatsMyName309 : E poi ci sono io, che non ho ancora capito come si fa e resterò con l’homescreen che nemmeno il nokia 3310 - denni1327 : @ZTiziana Sono di parte, mi chiedo da cosa derivi l'ostracismo verso @Nokia, unico costruttore europeo rimasto che… -