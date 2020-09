Morata: “La Juve è una famiglia. Ora sono un giocatore migliore” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alvaro Morata ha rilasciato la sua prima intervista a Juventus Tv dopo la firma del contratto con il club bianconero. “È una sensazione bellissima per me tornare qua, sono sempre stato legato a questo club e sono felicissimo. Non vedo l’ora di allenarmi insieme ai compagni. È stata bellissima la prima volta e sono convinto di essere un giocatore migliore. sono cresciuto in tante cose e credo sarà un altro percorso bellissimo. Per me dire di no sarebbe stato difficile. Lo sanno tutti. sono sempre pronto per la Juventus perché più che un grandissimo club e una grande squadra, è una famiglia e penso che quando stai in un posto che senti casa, hai sempre voglia di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alvaroha rilasciato la sua prima intervista antus Tv dopo la firma del contratto con il club bianconero. “È una sensazione bellissima per me tornare qua,sempre stato legato a questo club efelicissimo. Non vedo l’ora di allenarmi insieme ai compagni. È stata bellissima la prima volta econvinto di essere unmigliore.cresciuto in tante cose e credo sarà un altro percorso bellissimo. Per me dire di no sarebbe stato difficile. Lo sanno tutti.sempre pronto per lantus perché più che un grandissimo club e una grande squadra, è unae penso che quando stai in un posto che senti casa, hai sempre voglia di ...

juventusfc : «Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ?? ???? ??L'intervista esclusiva ad Alva… - juventusfc : Momenti indelebili. ?? Ricomincia a farci sognare, @AlvaroMorata! ? #MoreMorata #LiveAhead - UEFAcom_it : ? Alvaro #Morata a segno in #UCL con la #Juventus nel 2015 ?? #UCL | @juventusfc @AlvaroMorata - IMorata9 : - Convinto in mezza giornata - Stipendio dimezzato - Parole dolci ai tifosi - Stima per la società - Abbraccio con… - Kush2509 : RT @juventusfc: «Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ?? ???? ??L'intervista esclusiva ad Alvaro Morat… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata “La Caivano, Maria Paola morta per «un incidente»: la difesa di Michele Gaglione Corriere della Sera