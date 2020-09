Migrazioni e asilo, von der Leyen: «Oggi un nuovo inizio per l’Ue. Serve un sistema affidabile» – Il video (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ursula von der Leyen ha presentato il nuovo pacchetto di misure europee su immigrazione e asilo destinato a superare il Regolamento di Dublino. «Vogliamo rispettare i nostri valori e allo stesso tempo affrontare le sfide di un modo globalizzato», ha detto la presidente della Commissione Ue, sottolineando la necessità di andare oltre «le soluzioni ad hoc» e l’esigenza di mettere in campo «un sistema di gestione dei flussi prevedibile e affidabile». I dettagli sono stati illustrati dalla commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson. In base alla proposta della Commissione, tutti gli Stati membri dovranno mostrare solidarietà verso i Paesi di confine, più esposti alle pressioni migratorie, tra cui l’Italia. E potranno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ursula von derha presentato ilpacchetto di misure europee su immigrazione edestinato a superare il Regolamento di Dublino. «Vogliamo rispettare i nostri valori e allo stesso tempo affrontare le sfide di un modo globalizzato», ha detto la presidente della Commissione Ue, sottolineando la necessità di andare oltre «le soluzioni ad hoc» e l’esigenza di mettere in campo «undi gestione dei flussi prevedibile e». I dettagli sono stati illustrati dalla commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson. In base alla proposta della Commissione, tutti gli Stati membri dovranno mostrare solidarietà verso i Paesi di confine, più esposti alle pressioni migratorie, tra cui l’Italia. E potranno ...

