Luigi Mario Favoloso e Elena Morali addio in corso: cosa è successo? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono stati i protagonisti del gossip della scorsa stagione Luigi Mario Favoloso e Elena Morali, hanno incuriosito con il loro amore scoppiato all’improvviso e da pochi creduto e oggi dichiarano d’essersi lasciati. Reduce dalla fine della relazione con Nina Moric, avvenuta in modo decisamente non consono a cui ha fatto seguito la finta scomparsa dell’ex gieffino e una serie di presenzialismi in tv al limite del ridicolo, Favoloso ha reso nota la sua storia con la Morali anche lei protagonista di alcune vicende discutibili. I due si sono sempre dichiarati molto innamorati tanto che hanno anche simulato una promessa di matrimonio in Tanzania a cui sarebbero dovute seguire le nozze in Italia. Recentemente Elena e ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono stati i protagonisti del gossip della scorsa stagione, hanno incuriosito con il loro amore scoppiato all’improvviso e da pochi creduto e oggi dichiarano d’essersi lasciati. Reduce dalla fine della relazione con Nina Moric, avvenuta in modo decisamente non consono a cui ha fatto seguito la finta scomparsa dell’ex gieffino e una serie di presenzialismi in tv al limite del ridicolo,ha reso nota la sua storia con laanche lei protagonista di alcune vicende discutibili. I due si sono sempre dichiarati molto innamorati tanto che hanno anche simulato una promessa di matrimonio in Tanzania a cui sarebbero dovute seguire le nozze in Italia. Recentementee ...

