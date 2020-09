L' Italia che non compra più

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Se neppure agosto è riuscito a risollevare le sorti del commercio, l'autunno non potrà che essere peggio. E se soffre il commercio, soffre il Paese.Qualche giorno fa, come faccio ogni tanto allo scopo di rimanere in esercizio, ma anche di guardarmi attorno e vedere come cambia Milano, mi sono recato a piedi in redazione. In corso Buenos Aires, quella che un tempo era considerata la via commerciale; vivace d', ho provato a contare il numero di negozi con le saracinesche abbassate. Affittasi, vendesi, chiuso per cessata attività, sconti fino al 90% causa chiusura: alla fine ho perso il conto. Per curiosità mi sono spinto anche in via della Spiga, una delle strade del cosiddetto «quadrilatero della moda». Il numero di vetrine vuote era minore rispetto a corso Buenos Aires, ma anche lì non erano ...