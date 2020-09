Lavoro: Roma riparte dal coworking ai Mulini Biondi per rilanciare la città (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Labitalia) - Un mulino industriale dei primi del ‘900, caduto in disuso negli anni ‘50, rinasce come sede di start up e aziende innovative. Lì ha aperto i battenti Wire: il nuovo coworking space di Roma. Tra piazzale della Radio e Porto Fluviale millecinquecento metri quadrati su due piani che, dopo un decennio di abbandono, oggi ospitano spazi di Lavoro: centoventi postazioni, dieci uffici privati utilizzabili con soluzioni flessibili, nove meeting rooms, palestra, spogliatoi, millennial room, due caffetterie, area relax, un'arena e un palco per gli eventi. Tutto plastic free ed ecofriendly. Un luogo aperto alla città: Wire si rivolge anche a giovani studenti universitari che qui, nell'isola loro dedicata, potranno seguire la didattica a distanza sfruttando una potente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020), 23 set. (Labitalia) - Un mulino industriale dei primi del ‘900, caduto in disuso negli anni ‘50, rinasce come sede di start up e aziende innovative. Lì ha aperto i battenti Wire: il nuovospace di. Tra piazzale della Radio e Porto Fluviale millecinquecento metri quadrati su due piani che, dopo un decennio di abbandono, oggi ospitano spazi di: centoventi postazioni, dieci uffici privati utilizzabili con soluzioni flessibili, nove meeting rooms, palestra, spogliatoi, millennial room, due caffetterie, area relax, un'arena e un palco per gli eventi. Tutto plastic free ed ecofriendly. Un luogo aperto alla città: Wire si rivolge anche a giovani studenti universitari che qui, nell'isola loro dedicata, potranno seguire la didattica a distanza sfruttando una potente ...

poliziadistato : #15settembre Roma, @Europol e #DirezioneCentralePoliziaCriminale presiedono primo incontro operativo in presenza du… - emergenzavvf : Dalle ore 16 #vigilidelfuoco impegnati per l’#incendio di rifiuti in una discarica a #Roma, altezza via della Foce… - Solano_56 : Su #Milik-#Roma/#Dzeko-#Juve, resta l’ottimismo tra le parti sulla buona riuscita dell’affare. L’agente di Milik,… - DaCaiomauro : RT @soniabetz1: e ci dica @graziano_delrio, visto che non è disposto ad appoggiare candidatura della #Raggi, chi proporrebbe? Perchè negare… - memicheli : RT @ConcorsoneRoma: Le risorse ci sono: perché non si vuole procedere al piano integrativo assunzionale di Roma Capitale? @virginiaraggi @a… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Roma Lavoro: Roma riparte dal coworking ai Mulini Biondi per rilanciare la città Il Tempo Lavoro: Roma riparte dal coworking ai Mulini Biondi per rilanciare la città

Lì ha aperto i battenti Wire: il nuovo coworking space di Roma. Tra piazzale della Radio e Porto Fluviale millecinquecento metri quadrati su due piani che, dopo un decennio di abbandono, oggi ospitano ...

Regionali, mea culpa di Salvini: “Errori in Puglia e Campania”

“Abbiamo sbagliato qualcosa se gli elettori scelgono gli avversari nonostante i mille problemi causati in Puglia. Evidentemente la nostra offerta non e’ stata all’altezza, come in Campania, si sono sc ...

Lì ha aperto i battenti Wire: il nuovo coworking space di Roma. Tra piazzale della Radio e Porto Fluviale millecinquecento metri quadrati su due piani che, dopo un decennio di abbandono, oggi ospitano ...“Abbiamo sbagliato qualcosa se gli elettori scelgono gli avversari nonostante i mille problemi causati in Puglia. Evidentemente la nostra offerta non e’ stata all’altezza, come in Campania, si sono sc ...