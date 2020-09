Il Paradiso delle Signore, oggi 23 settembre: Umberto riceve un messaggio da Adelaide (Di mercoledì 23 settembre 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Umberto riceve una cartolina dall’Arizona da parte di Adelaide ma c’è qualcosa di strano. Osservandola meglio scopre che sua cognata gli ha inviato una richiesta d’aiuto. Intanto Federico comincia a sospettare che tra suo padre e Clelia ci sia ancora qualcosa. Rocco sente di provare qualcosa per Maria. Armando lo spinge a frequentare la ragazza… Torna l’appuntamento quotidianoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 23 settembre 2020) Trama e anticipazioni Ilpuntata diuna cartolina dall’Arizona da parte dima c’è qualcosa di strano. Osservandola meglio scopre che sua cognata gli ha inviato una richiesta d’aiuto. Intanto Federico comincia a sospettare che tra suo padre e Clelia ci sia ancora qualcosa. Rocco sente di provare qualcosa per Maria. Armando lo spinge a frequentare la ragazza… Torna l’appuntamento quotidianoArticolo completo: dal blog SoloDonna

