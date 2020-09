I pub chiudono prima per il Covid, e la Premier anticipa le partite di 15 minuti (Di mercoledì 23 settembre 2020) All’aperto, allo stadio, no. Ma al chiuso, nei pub, sì. La visione sociale della partita in Inghilterra con una birra davanti è un totem, e anche le regole si modellano per non rovinare troppo il giocattolo calcio. Per cui se il governo ha deciso la chiusura anticipata dei locali alle 10 di sera, ecco che la Premier s’è posta un problema: come fanno i tifosi di Liverpool e Arsenal, lunedì sera a vedere la partita al pub? E hanno immediatamente trovato la soluzione: la anticipiamo. Ora Liverpool-Arsenal comincerà alle 20, e non più alle 20:15. E così è previsto l’anticipo del match tra Fulham e Aston Villa, a cascata, in modo da non far sovrapporre i due eventi tv, trasmessi da Sky Sports. Una regola che potrebbe diventare generale, fin quando il coprifuoco dei pub resterà ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) All’aperto, allo stadio, no. Ma al chiuso, nei pub, sì. La visione sociale della partita in Inghilterra con una birra davanti è un totem, e anche le regole si modellano per non rovinare troppo il giocattolo calcio. Per cui se il governo ha deciso la chiusurata dei locali alle 10 di sera, ecco che las’è posta un problema: come fanno i tifosi di Liverpool e Arsenal, lunedì sera a vedere la partita al pub? E hanno immediatamente trovato la soluzione: la anticipiamo. Ora Liverpool-Arsenal comincerà alle 20, e non più alle 20:15. E così è previsto l’anticipo del match tra Fulham e Aston Villa, a cascata, in modo da non far sovrapporre i due eventi tv, trasmessi da Sky Sports. Una regola che potrebbe diventare generale, fin quando il coprifuoco dei pub resterà ...

