GF Vip,: Mario Balotelli duro su Fausto Leali: “C’è ignoranza” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mario Balotelli si è collegato con la casa più spiata d’Italia e si è rivolto a Fausto Leali che aveva usato la parola “negro” nei confronti di suo fratello: “Non ti conosco e quindi non ti giudico. Di sicuro hai avuto un’uscita non buona…”. Al Grande Fratello Vip c’è anche Mario Balotelli. Collegato da casa il fratello di Enock ha voluto dire la sua, rispondere in qualche modoArticolo completo: GF Vip,: Mario Balotelli duro su Fausto Leali: “C’è ignoranza” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 23 settembre 2020)si è collegato con la casa più spiata d’Italia e si è rivolto ache aveva usato la parola “negro” nei confronti di suo fratello: “Non ti conosco e quindi non ti giudico. Di sicuro hai avuto un’uscita non buona…”. Al Grande Fratello Vip c’è anche. Collegato da casa il fratello di Enock ha voluto dire la sua, rispondere in qualche modoArticolo completo: GF Vip,:su: “C’è ignoranza” dal blog SoloDonna

Susannagr17 : Grande Fratello Vip, irruzione di Mario Balotelli: 'Io non avrei reagito così', botte da orbi contro Fausto Leali - Pepautore1 : Mario Balotelli difende Enock al 'Grande Fratello Vip': 'Se lo toccate vi spezzo Leali'. #Balotelli #FaustoLeali @GFVIP_Official - anomis96 : @cascone_mario @GrandeFratello Effettivamente il nome con la K è da vip ?? - aureliobosa : Ho cancellato tutti quelli che avevano nomi tipo: Mario 'Cobain' Randazzo, Gianpiero 'Mercury' Poglini, Maria 'Wine… - cascone_mario : Praticamente Franceska Pepe è considerata Vip per • una 'storia' durata 7 ore • per aver mentito di aver vinto un… -