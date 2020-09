Franceska Pepe del Grande Fratello Vip 5 in The Lady video

Leggi su blogo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Nelle scorse ore, il popolo del web ha rispolverato la partecipazione di, concorrente della quinta edizione del 'Vip 5', a 'The', la web serie di Lory Del Santo, che, per diverse stagioni, ha appassionato gli internauti. La fiction, pensata per la piattaforma Youtube, ha arruolato un cast di tutto rispetto: da Costantino Vitagliano a Natalia Bush passando per Guendalina Canessa, Simone Coccia Colaiuta e Patricia Contreras. 23 settembre 2020 16:06.