Fausto Leali invita a cena Mario Balotelli | “Sono una brava persona | non un razzista Voglio scusarmi”

"Una fucilata nello stomaco". Così Fausto Leali definisce la squalifica dal Grande Fratello Vip, arrivata a seguito delle accuse di razzismo per una frase pronunciata durante una conversazione con Enock Barwuah ("nero è il colore, negro la razza"). Il cantante 75enne si è sfogato in un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha ammesso i propri errori e ha cercato di giustificarsi, annunciando di aver invitato a cena i fratelli Balotelli per scusarsi definitivamente di quanto accaduto. "Ho capito che avevo sbagliato non considerando le offese che aveva subìto – ha spiegato Leali riferendosi a Enock -. Ma ora siamo d'accordo: andremo presto a mangiare assieme, anche con suo fratello Balotelli

