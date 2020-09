Dl Covid, il Senato conferma la fiducia: è legge (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Camera e il Senato approvano il dl Covid, è legge. ROMA – Dopo l’approvazione alla Camera del dl Covid, il testo passa al Senato per il via libera definitivo arrivato nel pomeriggio del 23 settembre. Dl Covid, il Senato conferma la fiducia: è legge Come avvenuto alla Camera, anche al Senato il governo ha deciso di blindare il testo ponendo la fiducia. Il Senato ha confermato la fiducia al governo con 143 voti a favore e 120 contrari. SenatoIl passaggio alla Camera La decisione della maggioranza di abbreviare la discussione alla Camera aveva portato alla protesta ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Camera e ilapprovano il dl, è. ROMA – Dopo l’approvazione alla Camera del dl, il testo passa alper il via libera definitivo arrivato nel pomeriggio del 23 settembre. Dl, illa: èCome avvenuto alla Camera, anche alil governo ha deciso di blindare il testo ponendo la. Ilhato laal governo con 143 voti a favore e 120 contrari.Il passaggio alla Camera La decisione della maggioranza di abbreviare la discussione alla Camera aveva portato alla protesta ...

SenatoStampa : Proroga emergenza #Covid_19. Adesso in Aula discussione generale #QuestioneFiducia su approvazione ddl conversione… - SenatoStampa : #QuestioneFiducia posta da ministro @FedericoDinca su approvazione ddl conversione decreto-legge n. 83 di proroga… - SenatoStampa : Proroga emergenza #Covid_19. Con 143 voti favorevoli, 120 contrari e nessuna astensione, l'Assemblea rinnova la fid… - nicola_vecchio : RT @Agenzia_Ansa: Decreto #Covid: #Senato conferma fiducia con 143 sì, è legge. Approvato in via definitiva da Palazzo Madama #ANSA https:/… - MaricaGusmitta : #Decreto #Covid #Senato conferma fiducia con 143 sì, è #legge - Politica - ANSA -