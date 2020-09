Di Maio sul Recovery fund, “Un treno che non ripasserà più” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Recovery fund, Di Maio alla Camera: “Dobbiamo fare presto ma anche bene. È un treno che non ripasserà più. Un’occasione unica”. Intervenuto in audizione alla Camera, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato del Recovery fund evidenziando come si tratti di un’occasione unica che non può essere sprecata. Recovery fund, Di Maio: “Dobbiamo fare presto ma anche bene” “Quelle messe a disposizione dall’Europa sono risorse ingenti. Il Recovery fund vale più del Piano Marshall. Dobbiamo fare presto, ma anche bene. È un treno che non ripasserà più. ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020), Dialla Camera: “Dobbiamo fare presto ma anche bene. È unche non ripasserà più. Un’occasione unica”. Intervenuto in audizione alla Camera, il Ministro degli Esteri Luigi Diha parlato delevidenziando come si tratti di un’occasione unica che non può essere sprecata., Di: “Dobbiamo fare presto ma anche bene” “Quelle messe a disposizione dall’Europa sono risorse ingenti. Ilvale più del Piano Marshall. Dobbiamo fare presto, ma anche bene. È unche non ripasserà più. ...

