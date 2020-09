Dalla Francia: Gravillon al Lorient in prestito con diritto di riscatto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Andrew Gravillon, difensore classe ’98, è pronto a lasciare l’Inter per trasferirsi in Francia, la Ligue 1 lo aspetta. Come raccolto d’oltralpe da Telefoot, il difensore di origini guadalupensi andrà al Lorient in prestito con diritto di riscatto. Su di lui c’era l’interesse della Reggina che voleva portarlo in riva allo stretto per provare la risalita in Serie A. Foto: sito Pescara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Andrew, difensore classe ’98, è pronto a lasciare l’Inter per trasferirsi in, la Ligue 1 lo aspetta. Come raccolto d’oltralpe da Telefoot, il difensore di origini guadalupensi andrà alincondi. Su di lui c’era l’interesse della Reggina che voleva portarlo in riva allo stretto per provare la risalita in Serie A. Foto: sito Pescara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

