Concita e Sallusti | se sei affabile e donna ti chiamano per nome

Concita De Gregorio ieri sera a Di martedì ha chiesto a Sallusti di chiamarla per cognome, esattamente come il giornalista stava facendo con tutti gli altri uomini presenti in studio.Alla richiesta Sallusti risponde, dapprima, passando dall'uso colloquiale del semplice nome di battesimo ad un sarcastico dottoressa e successivamente ad un ancora più caustico professoressa. Ma De Gregorio non ci sta. Non sta al gioco delle parti e ribadisce che non vuole essere appellata con il titolo di studio. Vuole semplicemente essere trattata come tutti gli altri ospiti in sala.Pone così a Sallusti una domanda tanto semplice quanto emblematica: "Perché chiama me per nome e tutti gli altri ospiti, uomini, per cognome?"

TizianaFerrario : Corona a Berlinguer: zitta gallina! Concita de Gregorio a Sallusti a #DiMartedi : perché chiami solo me x nome e gl… - La7tv : #dimartedi Polemica tra Concita #DeGregorio e Alessandro #Sallusti: 'Non capisco perché chiami me per nome e tutti… - fedesene : 'Perché mi chiama per nome, e io la chiamo per cognome? Perché chiama tutti per cognome e me per nome?' Bravissima… - MarceVann : RT @GPS_SPINATO: E siamo ancora qui a (sentir) parlare della De Gregorio, il Selfie-Giornalismo con la Concita intorno e a montarci pure la… - ElleDBera : @Silvia_Mio86 Signora Cara,stavano tutti recitando un copione,fingevano,per quel pubblico che capisce al volo come… -