Chi ha vinto le elezioni comunali 2020 nei principali comuni. I risultati (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le elezioni comunali 2020 si sono concluse con un sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle parteciperà a due ballottaggi. Ecco chi ha vinto il primo turno nei capoluoghi e dove si è reso necessario il secondo turno tra due settimane.Segui Termometro Politico su Google News elezioni comunali: dove hanno vinto centrodestra e centrosinistra? elezioni comunali – Il Centrodestra si riconferma a Venezia, dove è stato eletto Luigi Brugnaro con più del 54% dei voti, e conquista Macerata con Sandro Parcaroli. Il Centrosinistra vince a Trani (Amedeo Bottaro), Mantova (Mattia Palazzi, con una percentuale superiore al 70%) e Trento (Franco Ianeselli). A Fermo vince ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lesi sono concluse con un sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle parteciperà a due ballottaggi. Ecco chi hail primo turno nei capoluoghi e dove si è reso necessario il secondo turno tra due settimane.Segui Termometro Politico su Google News: dove hannocentrodestra e centrosinistra?– Il Centrodestra si riconferma a Venezia, dove è stato eletto Luigi Brugnaro con più del 54% dei voti, e conquista Macerata con Sandro Parcaroli. Il Centrosinistra vince a Trani (Amedeo Bottaro), Mantova (Mattia Palazzi, con una percentuale superiore al 70%) e Trento (Franco Ianeselli). A Fermo vince ...

borghi_claudio : Sto guardando chi saranno i Consiglieri Lega in Toscana: nomi ottimi e rimpianto perchè altrettante persone validis… - CarloCalenda : Facile dileggiare chi perde, più difficile guardare con chi e in che modo si è vinto. Ti lascio alla tua gioia per… - insopportabile : Ho profondo rispetto per il risultato del referendum e trovo imbarazzante l'atteggiamento di chi irride chi ha vint… - cyphvrkiller : MA QUANTO CI METTONO A DIRE CHI HA VINTO ??? - baffi_francesco : @LegaSalvini Stefano Bellotti vince a Borgomezzavalle con il 95,31% ( 183 voti). Non è della Lega!… -