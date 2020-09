Calciomercato Palermo, tutto fatto per Kanoute: trovata l’intesa con il Catanzaro. L’attaccante a breve in città (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mamadou Kanoute è virtualmente un nuovo giocatore rosanero.Il Palermo, alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire più ruoli nel reparto, aveva da tempo messo nel mirino il duttile giocatore di proprietà del Catanzaro: esterno offensivo, seconda e prima punta dotato di grandi qualità tecniche e fisiche. Un profilo, dunque, che andrà ad arricchire e non poco lo scacchiere a disposizione di mister Roberto Boscaglia.Il senegalese classe '93, che sin da subito si è detto pronto a lasciare la Calabria per approdare in Sicilia - nonostante fosse legato è legato ai calabresi da un contratto che scadrà il prossimo anno -, aveva trovato l'accordo di massima con la dirigenza rosanero già da diversi giorni: il calciatore, che nel corso dello scorso campionato di Serie C ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mamadouè virtualmente un nuovo giocatore rosanero.Il, alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire più ruoli nel reparto, aveva da tempo messo nel mirino il duttile giocatore di proprietà del: esterno offensivo, seconda e prima punta dotato di grandi qualità tecniche e fisiche. Un profilo, dunque, che andrà ad arricchire e non poco lo scacchiere a disposizione di mister Roberto Boscaglia.Il senegalese classe '93, che sin da subito si è detto pronto a lasciare la Calabria per approdare in Sicilia - nonostante fosse legato è legato ai calabresi da un contratto che scadrà il prossimo anno -, aveva trovato l'accordo di massima con la dirigenza rosanero già da diversi giorni: il calciatore, che nel corso dello scorso campionato di Serie C ...

