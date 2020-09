Calciomercato | le trattative dei club di Serie B

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il mercato deidiB non si è infiammato ma le società accelerano i tempi. Punto esclamativo di ieri lo ha messo la Spal, che ha avuto il sì di Sebastiano Esposito in prestito secco dall’Inter insieme a quello di Ranieri dalla Fiorentina. Bene anche il Chievo, che in colpo solo regala quattro giocatori ad Aglietti: preso Palmiero dal Napoli (stagione scorsa a Pescara), ufficiale De Luca dal Torino (ex Entella), è vicino anche Illanes della Fiorentina (era ad Avellino), mentre alla Cremonese è stato richiesto a Mogos e l’affare sembra in dirittura d’arrivo. Poi l’Ascoli, che dal Monza ha ripreso Chiricò (nelle Marche nel 2014-15) e ha ufficializzato gli arrivi di Sarzi Puttini dal Carpi e dell’albanese Lico alla Lazio. Quindi il Pescara che, perso Esposito e in attesa ...