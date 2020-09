Calciomercato Juventus, tre cessioni per Chiesa: colpo last minute? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono giorni particolari in casa Juventus, dove si starebbe respirando un’atmosfera piuttosto particolare. Con sullo sfondo il caso Suarez che fa tremare i tifosi bianconeri, la società torinese ora starebbe lavorando su più fronti, sia per quanto riguarda il Calciomercato che sul piano tecnico-tattico in vista del match di domenica sera contro la Roma. Archiviato l’acquisto di Alvaro Morata, ora la questione uscite assumerebbe un carattere prioritario. Innanzitutto è doveroso ricordare chi siano gli uomini maggiormente indiziati nel lasciare la Continassa. Per una ragione o per un’altra, tra i partenti figurerebbero, Douglas Costa, Mattia De Sciglio e probabilmente anche Daniele Rugani. cessioni che la Juventus vorrebbe effettuare del corso delle prossime due settimane, durante le ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono giorni particolari in casa, dove si starebbe respirando un’atmosfera piuttosto particolare. Con sullo sfondo il caso Suarez che fa tremare i tifosi bianconeri, la società torinese ora starebbe lavorando su più fronti, sia per quanto riguarda ilche sul piano tecnico-tattico in vista del match di domenica sera contro la Roma. Archiviato l’acquisto di Alvaro Morata, ora la questione uscite assumerebbe un carattere prioritario. Innanzitutto è doveroso ricordare chi siano gli uomini maggiormente indiziati nel lasciare la Continassa. Per una ragione o per un’altra, tra i partenti figurerebbero, Douglas Costa, Mattia De Sciglio e probabilmente anche Daniele Rugani.che lavorrebbe effettuare del corso delle prossime due settimane, durante le ...

