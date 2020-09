Ballando con le stelle, Raimondo Todaro in ospedale e Elisa Isoardi esclusa? (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Ballando con le stelle” quest’anno non è nato sotto una buona stella. A dirlo è la stessa Milly Carlucci che comincia ad essere un pò stanca e molto dispiaciuta per tutte le difficoltà che sta affrontando in questa nuova edizione di “Ballando”. Il programma, che non è potuto iniziare in primavera come è consuetudine per il covid, ha avuto anche in seguito molti problemi. Tutti i problemi incontrati da “Ballando con le stelle” per l’edizione 2020 Quest’anno “Ballando con le stelle” ha incontrato tanti problemi fin da subito. Il primo è stato la positività al covid riscontrata in Samuel Peron dopo la vacanza in Sardegna e poi quella di ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 23 settembre 2020) “con le” quest’anno non è nato sotto una buona stella. A dirlo è la stessa Milly Carlucci che comincia ad essere un pò stanca e molto dispiaciuta per tutte le difficoltà che sta affrontando in questa nuova edizione di “”. Il programma, che non è potuto iniziare in primavera come è consuetudine per il covid, ha avuto anche in seguito molti problemi. Tutti i problemi incontrati da “con le” per l’edizione 2020 Quest’anno “con le” ha incontrato tanti problemi fin da subito. Il primo è stato la positività al covid riscontrata in Samuel Peron dopo la vacanza in Sardegna e poi quella di ...

