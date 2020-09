Xbox Series X e S: svelato il prezzo della scheda di espansione per la memoria (Di martedì 22 settembre 2020) I preordini di Xbox Series X e Xbox Series S sono già disponibili: di conseguenza sappiamo già il prezzo delle due console, 499 euro la prima e 299 euro la seconda. Ma quanto costa lo spazio di archiviazione aggiuntivo? Ora sappiamo anche quello.Gli utenti di ResetEra hanno trovato i rivenditori del Regno Unito che elencano l'espansione di archiviazione da 1 TB ad un prezzo di 160 sterline (l'equivalente di circa 174 euro). Queste unità sono SSD NVMe, che tendono ad essere costose, quindi non si tratta di un prezzo sorprendente. Lo spazio di archiviazione aggiuntivo raddoppierà effettivamente lo spazio di archiviazione da 1 TB di Xbox Series S e triplicherà quello di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) I preordini diX eS sono già disponibili: di conseguenza sappiamo già ildelle due console, 499 euro la prima e 299 euro la seconda. Ma quanto costa lo spazio di archiviazione aggiuntivo? Ora sappiamo anche quello.Gli utenti di ResetEra hanno trovato i rivenditori del Regno Unito che elencano l'di archiviazione da 1 TB ad undi 160 sterline (l'equivalente di circa 174 euro). Queste unità sono SSD NVMe, che tendono ad essere costose, quindi non si tratta di unsorprendente. Lo spazio di archiviazione aggiuntivo raddoppierà effettivamente lo spazio di archiviazione da 1 TB diS e triplicherà quello di ...

