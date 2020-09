Uomini e Donne, Davide Lorusso ha preso in giro tutti: una ragazza pubblica le prove della loro storia (FOTO) (Di martedì 22 settembre 2020) Da poche ore, gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno pubblicato delle segnalazioni inaspettate su Davide Lorusso di Uomini e Donne. Una ragazza ha dichiarato di aver frequentato il corteggiatore mentre lui era in trasmissione. Quando ha appreso della scelta, la protagonista ha contattato in privato il giovane per chiedergli spiegazioni e lui ha negato tutto. A conferma del fatto che tra i due ci fosse qualcosa, però, ci sono delle FOTO abbastanza esplicite. Vediamo cosa è successo. La segnalazione su Davide Lorusso Dopo l’improvvisa scelta di Jessica a Uomini e Donne, la quale è ricaduta su Davide ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 settembre 2020) Da poche ore, gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hannoto delle segnalazioni inaspettate sudi. Unaha dichiarato di aver frequentato il corteggiatore mentre lui era in trasmissione. Quando ha apscelta, la protagonista ha contattato in privato il giovane per chiedergli spiegazioni e lui ha negato tutto. A conferma del fatto che tra i due ci fosse qualcosa, però, ci sono delleabbastanza esplicite. Vediamo cosa è successo. La segnalazione suDopo l’improvvisa scelta di Jessica a, la quale è ricaduta su...

