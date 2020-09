Ultimo ritorna con “22 Settembre” (Di martedì 22 settembre 2020) Ultimo torna con il nuovo singolo “22 settembre”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, martedì 22 settembre 2020. Dopo un 2019 da assoluto protagonista (artista più ascoltato su Spotify a Apple Music e “Colpa delle favole” album più venduto dell’anno) Ultimo mette la firma su questo difficile 2020. Lo fa con “22 settembre”, un brano colmo di speranza che dà un chiaro appuntamento al quale nessuno di noi può rinunciare: quello con le proprie emozioni. “22 settembre” apre un nuovo capitolo della carriera dell’artista. Nasce, infatti, Ultimo Records, etichetta discografica indipendente che seguirà tutte le prossime produzioni del cantautore. Il brano è accompagnato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 settembre 2020)torna con il nuovo singolo “22 settembre”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, martedì 22 settembre 2020. Dopo un 2019 da assoluto protagonista (artista più ascoltato su Spotify a Apple Music e “Colpa delle favole” album più venduto dell’anno)mette la firma su questo difficile 2020. Lo fa con “22 settembre”, un brano colmo di speranza che dà un chiaro appuntamento al quale nessuno di noi può rinunciare: quello con le proprie emozioni. “22 settembre” apre un nuovo capitolo della carriera dell’artista. Nasce, infatti,Records, etichetta discografica indipendente che seguirà tutte le prossime produzioni del cantautore. Il brano è accompagnato ...

alexandradevinc : Non ritorna per offrire al pubblico qualcosa di forzatamente attuale e costruito. @IlVeroUltimo è questo e non gli… - Triple_Haldo : Domani si ritorna su #FinalFantasy7Remake! Dalle 16:30 alle 19:30 sarò in live sul mio canale #Twitch Triple_Haldo… - BeoDontLie : RT @farted94: Ritorna quel brividino pre-partita che mancava da esattamente un anno. L’ultimo campionato tra partenza col mongoloide e fina… - farted94 : Ritorna quel brividino pre-partita che mancava da esattamente un anno. L’ultimo campionato tra partenza col mongolo… - SadBoyFrancis : Ogni tanto ripenso a quella persona che cerco di dimenticare. A volte ci riesco per lunghi periodi ma poi, come sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo ritorna Ultimo ritorna con "22 Settembre" Metropolitan Magazine Calciomercato Juventus, Morata è a Torino | Visite mediche in corso

Il prossimo numero ‘9’ della Juventus sarà Alvaro Morata: lo spagnolo in queste ore è a Torino dove sta svolgendo le visite mediche, poi firma e ufficialità Il ritorno di Alvaro Morata sta per diventa ...

Ritorno Totti, l’ex capitano: “Farò delle cose carine”

L’ex capitano sembra infatti ormai sulla via del ritorno verso Trigoria ... Quando c’è questa alchimia si può fare tutto” Un ultima battuta infine sul figlio Cristian, che sta intraprendendo la ...

Il prossimo numero ‘9’ della Juventus sarà Alvaro Morata: lo spagnolo in queste ore è a Torino dove sta svolgendo le visite mediche, poi firma e ufficialità Il ritorno di Alvaro Morata sta per diventa ...L’ex capitano sembra infatti ormai sulla via del ritorno verso Trigoria ... Quando c’è questa alchimia si può fare tutto” Un ultima battuta infine sul figlio Cristian, che sta intraprendendo la ...