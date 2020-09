Tasmania, circa 200 di balene pilota spiaggiate: stanno morendo (Di martedì 22 settembre 2020) Oltre duecento balene pilota si sono spiaggiate in Tanzania: le prossime ore sono cruciali. Gli ambientalisti, ma anche tutti coloro che amano semplicemente gli animali e i mammiferi marini in queste ore staranno soffrendo. È arrivata infatti ieri la notizia circa 200 globicefali, o balene pilota, si sono spiaggiate sulle secche di un passaggio sulla … Leggi su viagginews (Di martedì 22 settembre 2020) Oltre duecentosi sonoin Tanzania: le prossime ore sono cruciali. Gli ambientalisti, ma anche tutti coloro che amano semplicemente gli animali e i mammiferi marini in queste ore staranno soffrendo. È arrivata infatti ieri la notizia200 globicefali, o, si sonosulle secche di un passaggio sulla …

SkyTG24 : Tasmania, circa 70 balene spiaggiate in una baia. Corsa contro il tempo per aiutarle - zanzibardy : RT @interrisnews: Circa 70 balene sono bloccate in Tasmania, isola al largo dell’Australia. È corsa contro il tempo per tentare di salvarle… - Raffalda : RT @ISPRA_Press: Circa 250 #balene spiaggiate in #Tasmania, 90 già sono morte. 'Lo stress provocato da attività umane, come le estrazioni i… - grazianorossi : RT @ISPRA_Press: Circa 250 #balene spiaggiate in #Tasmania, 90 già sono morte. 'Lo stress provocato da attività umane, come le estrazioni i… - maurazamir : RT @interrisnews: Circa 70 balene sono bloccate in Tasmania, isola al largo dell’Australia. È corsa contro il tempo per tentare di salvarle… -